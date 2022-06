Gianni Morandi | succede l’impensabile durante il concerto | I fan sono indignati

(Di sabato 25 giugno 2022) Il buonha assistito per la prima volta ad undi suo figlio, Tredici Pietro. Ad un certo puntoIl passare del tempo, l’avanzare dell’età, nonquestioni che preoccupano uno che scritto la storia della musica italiana come. Certo, ad oggi la carta d’identità racconta di un uomo alla soglia dei 77 anni, ma questo non ha minimamente scalfito quel senso di giovinezza, leggiadria e quella capacità di ipnotizzare il pubblico che da sempre contraddistingue la carriera di. Anche negli ultimi mesiarrivate testimonianze concrete di questo particolare aspetti.(web source)All’ultima ...

Pubblicità

MihailMaznev : I Migliori Successi Di Gianni Morandi Nel 2018 - Album Completo Di Giann... - lugoeventi : MARCO MORANDI AL PAVAGLIONE CON 'NEL NOME DEL PADRE' GRAZIE ALL'ASSOCIAZIONE NEBRASKA “Nel nome del padre. Storia… - aedan83 : Dopo l'aborto, il prossimo passo sarà ridefinire la metodologia con cui dev'essere fatto il controllo della prostat… - AmeduriMichele : @robertodp1958 @sarazamba @caterpillarrai Mondolfo la conosco, provincia di Pesaro. Monghidoro è il paese di Gianni… - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - TU SEI L'UNICA DONNA PER ME -

Radio Italia

Per tre giorni la cantante di Monfalcone ha emozionato i fan, accompagnata per l'occasione da tanti amici, tra cui, Jovanotti, Venerus e Mace, Franco126, Rkomi, Elodie, Giorgia, Joan ...Compresa quella di, che regalerà all'amico Stefano il racconto di un suo tour indimenticabile, e di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. In studio, in veste di giudice di ... Gianni Morandi per la prima volta a un concerto del figlio Davide Melandri, direttore del Centro d’eccellenza del Bufalini, lancia l’allarme sulla prima causa di bruciature e lesioni cutanee ...Anche Gianni Morandi a Yoga Radio Bruno Estate Firenze, l’evento dell’estate in musica in programma lunedì 27 giugno, dalle ore 20, in piazza della Santissima Annunziata a Firenze, a poche centinaia d ...