Gf Vip 6 | Alex Belli e Delia Duran confessano che potranno fare l’amore solo due volte a settimana | il motivo

Dopo la parentesi del Grande Fratello Vip e il chiacchieratissimo triangolo con Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli si sono impegnati per recuperare il loro rapporto e Alex è riuscito a riconquistare la fiducia della compagna, mettendo da parte il rapporto con la bionda influencer e dedicandosi completamente a Delia. Ora tra i due è ufficialmente tornato il sereno e poco tempo fa la coppia ha annunciato di essere pronta ad avere un bambino. Proprio per raggiungere questo scopo, Delia ha rivelato che lei e Alex sono costretti ad un piccolo sacrificio, ovvero avere un massimo di uno o due rapporti la settimana, come ha spiegato la modella venezuelana al settimanale Nuovo. Il ginecologo, infatti, ha spiegato alla ...

