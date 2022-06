GdS – Haaland, l’avventura al City nella casa… di Pogba: l’ha visitata per comprarla (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 12:24:53 L’autorevole rosea: Il norvegese pronto ad acquistare la lussuosa casa che era del Polpo francese Erling Haaland pronto a trasferirsi in quel di Manchester, sponda City, ed ad acquistare una nuova super dimora. Ma c’è un dettaglio molto curioso rivelato dal Sun: il norvegese potrebbe comprare proprio la villa che era stata di Paul Pogba, prossimo al trasferimento in Italia. Da quanto si apprende dal media inglese, la super casa costa 3 milioni e mezzo di euro (l’affitto invece sarebbe di quasi 35 mila euro al mese), ha cinque camere da letto, una piscina riscaldata, una palestra, una sauna e un campo di calcio indoor dove potersi allenare ribattezzato P. P. Arena da Pogba. Ora tutto questo lusso potrebbe diventare appunto di Haaland. Il bomber ex Borussia Dortmund, infatti, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 12:24:53 L’autorevole rosea: Il norvegese pronto ad acquistare la lussuosa casa che era del Polpo francese Erlingpronto a trasferirsi in quel di Manchester, sponda, ed ad acquistare una nuova super dimora. Ma c’è un dettaglio molto curioso rivelato dal Sun: il norvegese potrebbe comprare proprio la villa che era stata di Paul, prossimo al trasferimento in Italia. Da quanto si apprende dal media inglese, la super casa costa 3 milioni e mezzo di euro (l’affitto invece sarebbe di quasi 35 mila euro al mese), ha cinque camere da letto, una piscina riscaldata, una palestra, una sauna e un campo di calcio indoor dove potersi allenare ribattezzato P. P. Arena da. Ora tutto questo lusso potrebbe diventare appunto di. Il bomber ex Borussia Dortmund, infatti, ...

Pubblicità

_mc9__ : @EmanueleBottoni Mr non sono d’accordo. La politica di cui lei parla è la politica di Elliott, non di certo della M… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – L’Arsenal prepara l’assalto per Osimhen: l’offerta en… -

Gds - Osimhen, l'Arsenal prepara l'offerta per il Napoli: la decisione di ADL GonfiaLaRete Boldrini (GdS): “Lukaku non poteva restare al Chelsea. Ritorno all’Inter Attenzione” Stefano Boldrini, inviato a Londra della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Tutti Convocati anche di mercato e di Lukaku: "Oggi la Banca d'Inghilterra ha rialzato i tassi d'interesse all'1,25%, ci sar ... Gds – L’Arsenal pensa ad Osimhen: entro giugno l’offerta Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è capito quanto Victor Osimhen faccia gola in Premier League. Il city si è rinforzato con Haaland, il Liverpool con Nunez e sembra che l’Arsenal ... Stefano Boldrini, inviato a Londra della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Tutti Convocati anche di mercato e di Lukaku: "Oggi la Banca d'Inghilterra ha rialzato i tassi d'interesse all'1,25%, ci sar ...Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è capito quanto Victor Osimhen faccia gola in Premier League. Il city si è rinforzato con Haaland, il Liverpool con Nunez e sembra che l’Arsenal ...