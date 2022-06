GdS – Di Maria: “Juve, ci sto riflettendo. Prima vacanze e famiglia” (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 16:29:37 L’autorevole Gazzetta: L’argentino intervistato da Espn: “La Juve è il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Il Barcellona? Uno dei migliori club al mondo, mi sarebbe sempre piaciuto giocarci…”. Il tempo che si è preso per riflettere è quello che ha fatto spostare l’obiettivo del club bianconero Mentre la Juventus ha allargato i propri obiettivi anche ad altri nomi, da settimane senza una risposta da Angel Di Maria dopo l’offerta pervenuta, è lo stesso giocatore argentino a tenere viva la pista verso Torino. “La Juve è il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia”, ha detto il Fideo intervistato da Espn nel programma Playroom ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 16:29:37 L’autorevole Gazzetta: L’argentino intervistato da Espn: “Laè il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Il Barcellona? Uno dei migliori club al mondo, mi sarebbe sempre piaciuto giocarci…”. Il tempo che si è preso per riflettere è quello che ha fatto spostare l’obiettivo del club bianconero Mentre lantus ha allargato i propri obiettivi anche ad altri nomi, da settimane senza una risposta da Angel Didopo l’offerta pervenuta, è lo stesso giocatore argentino a tenere viva la pista verso Torino. “Laè il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto, ma mi concentro sullee la”, ha detto il Fideo intervistato da Espn nel programma Playroom ...

Pubblicità

colotre3 : @90ordnasselA Indizio social.. Lautaro ha postato la foto su Instagram. Messi si avvicina? O Di Maria? O Cor…no, Correa no.. GDS - phenixfree : @linea_inter GdS, la stessa che ha dato per affari chiusi e certi di: Perisic, Rudiger e Di Maria al Rubentus….si s… - footitalia1 : Nicolo Zaniolo and Domenico Berardi are on top of the list of alternatives to Angel Di Maria for Juventus. [GdS] #Juventus - MondoBN : MERCATO, La Juventus ha mollato Di Marìa - JManiaSite : (#Albanese - #GdS) La #Juventus ha deciso di non attendere più la risposta di Angel #DiMaria. Fine dei giochi -