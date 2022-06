Gazzetta dello Sport | “Zaniolo al Milan? Ecco la strategia dei rossoneri”

(Di sabato 25 giugno 2022) Laha fatto il punto della situazione su Nicolò, il quale è molto interessato ai. Di seguito i dettagli offerti dalla rosea. “La premessa è doverosa: l’affare può decollare solo a condizioni diverse da quelle contemplate al momento in casa romanista, perché 60 milioni, tutti cash, sono troppi per il, il cui budget per il mercato si aggira sui 50 milioni, al netto delle entrate di eventuali cessioni.perché ladi fondo di via Aldo Rossi rimane quella emersa dai primi approcci: strutturare l’offerta con una contropartita tecnica da aggiungere a una base di 25 milioni. Si è parlato di Saelemaekers e di Rebic, due tra i cedibili della rosa di Pioli, ma le opzioni non hanno scaldato la ...

Pubblicità

sportli26181512 : Lazio-Emerson Palmieri: così si può fare davvero: La Lazio continua a lavorare all'idea Emerson Palmieri per la fas… - sportli26181512 : Sacchi: 'Questa sarà una stagione per giocatori fisicamente forti'.: Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Blitz del Napoli sul difensore Casale. Bale giocherà a Los Angeles con Chiellini - La Gazzetta… - infoitsport : Nuoto, Ceccon bronzo nei 50 dorso ai Mondiali di Budapest - La Gazzetta dello Sport - __SSam__7 : Eeeeh ma secondo Sandro Scapocchia la Gazzetta dello sport è: “sghifosa ed inderisda perché mette sempre Lukaku o D… -

La Gazzetta dello Sport

Le parole di Ceferin sulla finale di Conference League vinta dalla Roma: "Roma e Feyenoord erano da finale di Europa League" Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha commentato sullaSport la finale di Conference League vinta dalla Roma. Di seguito le sue parole. "Certi 'geni' dicevano: 'Perché questa coppa inutile!'. Quando s'è visto che Roma e ...Commenta per primo La Lazio continua a lavorare all'idea Emerson Palmieri per la fascia sinistra. LaSport racconta che il giocatore piace, ma l'ostacolo al momento è rappresentato dai 4,6 milioni di euro netti che guadagna al Chelsea. Tanti, troppi per le casse della Lazio. L'idea ... LIVE Calciomercato - Blitz del Napoli sul difensore Casale. Bale giocherà a Los Angeles con Chiellini Canelo senza freni, in conferenza stampa ha accusato Golovkin di avere \''più personalità per piacere alla gente, per poi andare a sparlare alle spalle, ...Venezia va inserita nel circuito della E1 World Championship, nuovo campionato mondiale offshore di barche elettriche. A dirlo è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in occasione della presentazione ...