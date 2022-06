Pubblicità

capuanogio : Ordine su #IlGiornale: il budget della discordia blocca le strategie del #Milan. Il clima di queste settimane ricor… - PianetaMilan : #Galliani : “ #MilanMonza ? Ho già detto una cosa a #Maldini ” #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Monza, Galliani vuole un attaccante ex Milan: Il Monza potrebbe essere la prossima destinazione di Patrick Cutrone,… - zazoomblog : Calciomercato Monza Galliani scatenato: già in arrivo l’ex Milan? - #Calciomercato #Monza #Galliani… - IrishGa74 : @CalcioFinanza Galliani è stato 30 anni al Milan e che ha fatto x lo stadio ?Niente di niente. -

Pianeta Milan

... tornato al Wolverhampton dopo la stagione in prestito all'Empoli in Serie A: stando a quanto rivela il Corriere dello Sport,ha messo anche l'attaccante exin lista.PROMOZIONE - 'Sono ancora il presidente di calcio più vincente al mondo grazie al mio. Ma questa volta, insieme ad Adriano, che mi ha convinto a cimentarmi in questa nuova sfida tre ... Galliani: “Milan-Monza Ho già detto una cosa a Maldini” Il Monza avrebbe messo gli occhi su un giocatore della Juventus; Galliani starebbe pensando ad un'offerta in vista dell'inizio del mercato Vincenzo De Caro - Autore 22 secondi fa ...Ho provato una commozione unica nella promozione, forse anche superiore a qualsiasi successo ottenuto coi rossoneri, ai quali sono sempre legatissimo“ Silvio Berlusconi (che non ha bisogno di presenta ...