Gabriele Salvatores: “L’Oscar? L’ho tenuto in bagno a lungo, ora ho cambiato e lo uso come reggi-libri” (Di sabato 25 giugno 2022) “L’Oscar? L’ho tenuto in bagno, adesso ci ho fatto pace e fa da reggi-libri a una serie di libri sul cinema”. Altro che teche di cristallo o casseforti blindate, Gabriele Salvatores la statuetta più ambita del cinema mondiale, che lui ha vinto nel ’91 per il film culto Mediterraneo, la usa come reggi-libri. È questa una delle curiosità che emerge della lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui rievoca la vittoria (e il successivo l’incontro surreale in bagno con il regista di Lanterne rosse, Zhang Yimou), la carriera, la militanza a sinistra (“è sempre rimasta sia nel lavoro sia a livello personale”) e il rapporto con i suoi “attori feticcio”, tra cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “in, adesso ci ho fatto pace e fa daa una serie disul cinema”. Altro che teche di cristallo o casseforti blindate,la statuetta più ambita del cinema mondiale, che lui ha vinto nel ’91 per il film culto Mediterraneo, la usa. È questa una delle curiosità che emerge della lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui rievoca la vittoria (e il successivo l’incontro surreale incon il regista di Lanterne rosse, Zhang Yimou), la carriera, la militanza a sinistra (“è sempre rimasta sia nel lavoro sia a livello personale”) e il rapporto con i suoi “attori feticcio”, tra cui ...

