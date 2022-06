Fuorigrotta | bambino di tre anni investito e ucciso mentre attraversava con la mamma

Pubblicità

antonellaa262 : Tragico incidente a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta. Un bambino di tre anni è stato investito e ucciso mentre a… - infoitinterno : Dramma a Fuorigrotta: bambino morto dopo essere stato travolto da un'auto - infoitinterno : Morto bambino di 3 anni, travolto da auto sotto gli occhi della madre a Fuorigrotta. Investitore aggredito dalla fo… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Un bambino di tre anni è morto poco fa nell’ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoveratoin seguito a un incidente str… - QdSit : Un bambino di tre anni è morto poco fa nell’ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoveratoin seguito a un… -

E strappa via per sempre a una mamma il suo. Aveva solo 3 anni il piccolino che ha perso la vita in via Marco Polo nel quartiere, a Napoli. La madre 39enne ha riportato delle ...Chi è ilIlsi chiama Christian Carezza . Secondo la testimonianza del fratellino - dieci anni - il conducente dell'auto (pare impiegato in una ditta di pulizie) correva e voleva ...La mamma, una volta prestate le prime cure, ha preferito lasciare l'ospedale per seguire la salma del piccolo al Policlinico dove verrà sottoposto ad autopsia ...Un bambino di tre anni è morto poco fa nell'ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. (ANSA) ...