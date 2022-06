Francesco | trovato il bambino di 9 anni scomparso a Belluno | sta bene | avvistato dai vigili del fuoco

(Di sabato 25 giugno 2022) Si chiamaildi 9nel tardo pomeriggio di ieri sul Col Indes nei pressi di Sant’Anna di Tambre in provincia die rialle 9 del mattino di oggi. Ilè statodagli elicotteri deidelche si era appena sollevato in volo. Il piccolo è in buone condizioni fisiche. A notarlo è stato uno dei tanti volontari che perlustravano la zona della scomparsa, che lo ha indicato all’equipaggio dell’elicottero che stava perlustrando l’area. Il ritrovamento è avvenuto perché il piccolo ha incrociato un escursionista in località Filon del Vivaio, che lo ha fermato facendo nel contempo dei segnali all’elicottero deidel ...

