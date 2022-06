Francesco Facchinetti, il dramma senza fine: “mia figlia ha…” (Di sabato 25 giugno 2022) Francesco Facchinetti è un volto noto davvero apprezzato nel mondo dello show business. Si è sfigati di recente e senza mezze misure per un problema che affligge la figlia. Il cantante ha esordito con La Canzone Del Capitano che ha spopolato ma non era un volto sconosciuto essendo figlio del Grande Roby Facchinetti componente dei Pooh. Francesco Facchinetti-Altranotizia (fonte: Google)Francesco Facchinetti è un uomo a dinamico e pieno di energia che ha dimostrato capacità di adattamento e versatilità. Chi lo segue sui social sa che non perde mai occasione per esprimere il suo pensiero e dire chiaramente quello che non gli sta a genio. Ha inaspettatamente condiviso uno sfogo che riguarda la figli che ha lasciato ... Leggi su altranotizia (Di sabato 25 giugno 2022)è un volto noto davvero apprezzato nel mondo dello show business. Si è sfigati di recente emezze misure per un problema che affligge la. Il cantante ha esordito con La Canzone Del Capitano che ha spopolato ma non era un volto sconosciuto essendo figlio del Grande Robycomponente dei Pooh.-Altranotizia (fonte: Google)è un uomo a dinamico e pieno di energia che ha dimostrato capacità di adattamento e versatilità. Chi lo segue sui social sa che non perde mai occasione per esprimere il suo pensiero e dire chiaramente quello che non gli sta a genio. Ha inaspettatamente condiviso uno sfogo che riguarda la figli che ha lasciato ...

Pubblicità

sdeluxs : Ho appena scoperto che Francesco facchinetti è quello che canta la canzone del capitano uncino - Beatric72980398 : Dai un'occhiata al video di Francesco Facchinetti! #TikTok - cds1056 : RT @El1_Elyon: Miserabile quale sei , eri tu qui a fare il Proskýnesis al sistema ? Non avevi tenuto conto che in quel posto andava ai tuoi… - Ao_estica_zz : RT @El1_Elyon: Miserabile quale sei , eri tu qui a fare il Proskýnesis al sistema ? Non avevi tenuto conto che in quel posto andava ai tuoi… - El1_Elyon : Miserabile quale sei , eri tu qui a fare il Proskýnesis al sistema ? Non avevi tenuto conto che in quel posto andav… -