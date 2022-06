Francesca e l’offerta di lavoro con stipendio da fame su TikTok: «Ora faccio le consegne per 3 euro» (Di sabato 25 giugno 2022) Il nome di Francesca Sebastiani è diventato noto due giorni fa, quando un suo video su TikTok è diventato virale. Nella clip, la 22enne campana denunciava una proposta di lavoro ricevuta: 280 euro al mese per lavorare 10 ore e mezza al giorno in un negozio, dal lunedì al venerdì, più il sabato dalle 9.00 alle 20.30/21.00. Dopo aver rifiutato, la ragazza si è sentita rispondere dalla titolare: «Voi giovani non avete proprio voglia di lavorare». In un’intervista rilasciata ad Antonio Pedimonte e pubblicata su La Stampa di oggi, la ragazza racconta come queste parole abbiano scatenato in lei un misto di rabbia e rassegnazione: «Ero preparata all’idea che fosse un altro buco nell’acqua e senza quelle parole sarebbe finita lì. L’avevo anche già salutata. E pure con un’amarezza in più…». Il riferimento, prosegue, è al ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Il nome diSebastiani è diventato noto due giorni fa, quando un suo video suè diventato virale. Nella clip, la 22enne campana denunciava una proposta diricevuta: 280al mese per lavorare 10 ore e mezza al giorno in un negozio, dal lunedì al venerdì, più il sabato dalle 9.00 alle 20.30/21.00. Dopo aver rifiutato, la ragazza si è sentita rispondere dalla titolare: «Voi giovani non avete proprio voglia di lavorare». In un’intervista rilasciata ad Antonio Pedimonte e pubblicata su La Stampa di oggi, la ragazza racconta come queste parole abbiano scatenato in lei un misto di rabbia e rassegnazione: «Ero preparata all’idea che fosse un altro buco nell’acqua e senza quelle parole sarebbe finita lì. L’avevo anche già salutata. E pure con un’amarezza in più…». Il riferimento, prosegue, è al ...

