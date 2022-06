Francesca Chillemi svela tutto | “Sono stata traumatizzata”: non riesce più a farlo (Di sabato 25 giugno 2022) L’attrice e Miss Italia ammette un suo lato debole e difficile da gestire. Francesca Chillemi non riesce a superarlo Francesca Chillemi (Raiplay)La corona di Miss Italia, Francesca Chillemi, se l’è vista mettere sulla testa direttamente da Claudia Cardinale, nel 2003. Da quel momento la sua vita è stata completamente stravolta. Siciliana di origini, nata a Barcellona Pozzo di Gotto, Francesca Chillemi è subito sbarcata in televisione e nel cinema e non si è più fermata. Oggi è attrice e mamma di Rania, avuta dal compagno Stefano Rosso, di Diesel. Tutti, però, la conosciamo come Azzurra Leonardi, la ragazza travolgente che interpreta in “Che Dio ci Aiuti”, a fianco di Valeria Fabrizi ed Elena Sofia ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 giugno 2022) L’attrice e Miss Italia ammette un suo lato debole e difficile da gestire.nona superarlo(Raiplay)La corona di Miss Italia,, se l’è vista mettere sulla testa direttamente da Claudia Cardinale, nel 2003. Da quel momento la sua vita ècompletamente stravolta. Siciliana di origini, nata a Barcellona Pozzo di Gotto,è subito sbarcata in televisione e nel cinema e non si è più fermata. Oggi è attrice e mamma di Rania, avuta dal compagno Stefano Rosso, di Diesel. Tutti, però, la conosciamo come Azzurra Leonardi, la ragazza travolgente che interpreta in “Che Dio ci Aiuti”, a fianco di Valeria Fabrizi ed Elena Sofia ...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Francesca Chillemi svela chi sarà l’erede di suor Angela in Che Dio ci aiuti 7 - famar1010 : RT @LuxVide: Viola Vitale (Francesca Chillemi), una giornalista che decide di lasciare Parigi per tornare a Palermo, la sua città natale. È… - Annamaria_1986 : RT @LuxVide: Viola Vitale (Francesca Chillemi), una giornalista che decide di lasciare Parigi per tornare a Palermo, la sua città natale. È… - YamanGurel : RT @LuxVide: Viola Vitale (Francesca Chillemi), una giornalista che decide di lasciare Parigi per tornare a Palermo, la sua città natale. È… - infoitcultura : Francesca Chillemi: «Sono l’erede di Suor Angela» -