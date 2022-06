Francesca Chillemi nuova Suor Angela in Che Dio ci Aiuti 7, ecco come Azzurra erediterà il ruolo di protagonista (Di sabato 25 giugno 2022) Francesca Chillemi nuova Suor Angela: sarà lei a raccogliere l’eredità di Elena Sofia Ricci dopo il suo annunciato addio in Che Dio ci Aiuti 7. L’attrice, volto di Azzurra Leonardi, lo ha confermato in un’intervista con Bubino Blog, spiegando anche in che modo avverrà questo “passaggio”. Francesca Chillemi è presente nella fiction Rai fin dal suo esordio, e nel corso delle stagioni abbiamo visto il suo personaggio crescere e maturare. Negli ultimi anni, Azzurra è passata dall’essere una ragazza viziata ad assumersi delle responsabilità e meditare di diventare novizia. Questa maturazione è stata resa evidente nel finale della sesta stagione quando ha deciso di prendere ufficialmente i voti. In Che Dio ci ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 giugno 2022): sarà lei a raccogliere l’eredità di Elena Sofia Ricci dopo il suo annunciato addio in Che Dio ci7. L’attrice, volto diLeonardi, lo ha confermato in un’intervista con Bubino Blog, spiegando anche in che modo avverrà questo “passaggio”.è presente nella fiction Rai fin dal suo esordio, e nel corso delle stagioni abbiamo visto il suo personaggio crescere e maturare. Negli ultimi anni,è passata dall’essere una ragazza viziata ad assumersi delle responsabilità e meditare di diventare novizia. Questa maturazione è stata resa evidente nel finale della sesta stagione quando ha deciso di prendere ufficialmente i voti. In Che Dio ci ...

