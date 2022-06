Follia green: chi sono gli ecologisti che stanno bloccando il GRA a Roma (Di sabato 25 giugno 2022) Intorno alle sette e mezza di questa mattina, un gruppo di giovani, appartenenti all’associazione ecologista “Ultima Generazione”, ha bloccato per la quarta volta il Grande Raccordo Anulare, provocando la rabbia ed il disagio di migliaia cittadini Romani, che si stavano recando sul luogo di lavoro. La situazione è stata ripristinata solo dopo le 8.30, in virtù dell’intervento delle forze dell’ordine, il cui unico modo per ripristinare la regolare circolazione è stato quello di portare via di peso i manifestanti. Il blocco stradale degli ambientalisti Nella furia degli automobilisti, c’è chi urla di dover andare a lavorare, altrimenti “il mio datore mi licenzia”, oppure c’è chi implora i manifestanti di far passare almeno le ambulanze: “Alcune persone stanno male. Almeno questa corsia, liberatela!”. Ma Ultima Generazione non molla: l’obiettivo è quello ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 giugno 2022) Intorno alle sette e mezza di questa mattina, un gruppo di giovani, appartenenti all’associazione ecologista “Ultima Generazione”, ha bloccato per la quarta volta il Grande Raccordo Anulare, provocando la rabbia ed il disagio di migliaia cittadinini, che si stavano recando sul luogo di lavoro. La situazione è stata ripristinata solo dopo le 8.30, in virtù dell’intervento delle forze dell’ordine, il cui unico modo per ripristinare la regolare circolazione è stato quello di portare via di peso i manifestanti. Il blocco stradale degli ambientalisti Nella furia degli automobilisti, c’è chi urla di dover andare a lavorare, altrimenti “il mio datore mi licenzia”, oppure c’è chi implora i manifestanti di far passare almeno le ambulanze: “Alcune personemale. Almeno questa corsia, liberatela!”. Ma Ultima Generazione non molla: l’obiettivo è quello ...

