Festival dei Matti, Alberta Basaglia: “Non è tardi per parlare di mia madre Franca Ongaro e del suo ruolo nella rivoluzione che portò alla chiusura dei manicomi” (Di sabato 25 giugno 2022) “Fondamentale”. Con quest’aggettivo Alberta Basaglia, psicologa figlia dello psichiatra Franco Basaglia e di Franca Ongaro, definisce il ruolo avuto dalla madre nel percorso che ha generato enormi mutamenti nella psichiatria italiana culminato nella cosiddetta Legge 180 o Legge Basaglia. Una Legge che ha, di fatto, portato alla chiusura dei manicomi in Italia, luoghi in cui la malattia e i malati venivano nascosti, dimenticati e non curati. Eppure raramente il nome di Franca Ongaro è stato associato alla rivoluzione che Franco Basaglia ha prodotto nel mondo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “Fondamentale”. Con quest’aggettivo, psicologa figlia dello psichiatra Francoe di, definisce ilavuto dnel percorso che ha generato enormi mutamentipsichiatria italiana culminatocosiddetta Legge 180 o Legge. Una Legge che ha, di fatto, portatodeiin Italia, luoghi in cui la malattia e i malati venivano nascosti, dimenticati e non curati. Eppure raramente il nome diè stato associatoche Francoha prodotto nel mondo della ...

Pubblicità

matteosalvinimi : In diretta da Bologna, Palazzo della Cultura e dei Congressi, per il Festival del Lavoro. Seguitemi! - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Festival dei Matti, Alberta Basaglia: “Non è tardi per parlare di mia madre Franca Ongaro e del suo ruolo nella rivolu… - fattoquotidiano : Festival dei Matti, Alberta Basaglia: “Non è tardi per parlare di mia madre Franca Ongaro e del suo ruolo nella riv… - noahllalcool : RT @fraffereffa: il fatto che eleanor non si veda dall’alba dei tempi e proprio oggi la riportano in vita perché c’è la possibilità che har… -