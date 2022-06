Famiglia, Papa: “Sentiamo più che mai che va difesa” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – La Famiglia “più che mai” va “difesa”. Lo ammonisce il Papa nell’omelia in occasione della celebrazione della messa, presieduta dal cardinale Kevin Farrell, per il X incontro mondiale delle famiglie. ?”Fratelli e sorelle, mentre con grande convinzione ribadiamo questo, sappiamo bene che nei fatti non è sempre così, per tanti motivi e tante diverse situazioni. E allora, proprio mentre affermiamo la bellezza della Famiglia, Sentiamo più che mai che dobbiamo difenderla. Non lasciamo – esorta Bergoglio – che venga inquinata dai veleni dell’egoismo, dell’individualismo, dalla cultura dell’indifferenza e dello scarto, e perda così il suo ‘dna’ che è l’accoglienza e lo spirito di servizio”. “Non ci sono ‘pianeti’ o ‘satelliti’ che viaggiano ognuno sulla propria orbita. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – La“più che mai” va “”. Lo ammonisce ilnell’omelia in occasione della celebrazione della messa, presieduta dal cardinale Kevin Farrell, per il X incontro mondiale delle famiglie. ?”Fratelli e sorelle, mentre con grande convinzione ribadiamo questo, sappiamo bene che nei fatti non è sempre così, per tanti motivi e tante diverse situazioni. E allora, proprio mentre affermiamo la bellezza dellapiù che mai che dobbiamo difenderla. Non lasciamo – esorta Bergoglio – che venga inquinata dai veleni dell’egoismo, dell’individualismo, dalla cultura dell’indifferenza e dello scarto, e perda così il suo ‘dna’ che è l’accoglienza e lo spirito di servizio”. “Non ci sono ‘pianeti’ o ‘satelliti’ che viaggiano ognuno sulla propria orbita. La ...

