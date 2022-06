Fact-checking, le bufale della settimana: dalle nuove teorie No vax al grande ritorno delle scie chimiche (Di sabato 25 giugno 2022) L’efficacia negativa dei vaccini anti Covid? «I no vax si contagiano di meno di chi ha tre dosi (o due recenti)» titola un articolo de La Verità dove si sostiene che i dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) dimostrerebbero una presunta efficacia negativa dei vaccini anti Covid-19. Si tratta di una narrazione già precedentemente sostenuta da alcuni personaggi seguiti dalle aree antivacciniste (ne parliamo qui). Chi ha riportato tale tesi ha definito «pseudoesperto» chiunque neghi la presunta evidenza, ma a smentire il tutto sono stati gli stessi esperti dell’Istituto superiore di sanità. Leggi l’analisi completa L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) L’efficacia negativa dei vaccini anti Covid? «I no vax si contagiano di meno di chi ha tre dosi (o due recenti)» titola un articolo de La Verità dove si sostiene che i dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) dimostrerebbero una presunta efficacia negativa dei vaccini anti Covid-19. Si tratta di una narrazione già precedentemente sostenuta da alcuni personaggi seguitiaree antivacciniste (ne parliamo qui). Chi ha riportato tale tesi ha definito «pseudoesperto» chiunque neghi la presunta evidenza, ma a smentire il tutto sono stati gli stessi esperti dell’Istituto superiore di sanità. Leggi l’analisi completa L'articolo proviene da Open.

