“Facile attaccare sempre Uefa e Fifa!” | Ceferin punzecchia Klopp e Guardiola

(Di sabato 25 giugno 2022) Quando il presidente dellarilascia interviste e dichiarazioni si trattadi temi forti e mai parole banali. In particolare, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato delle polemiche per le troppe partite dei club, della Superlega e del Var. Per quanto riguarda le tante partite ha dichiarato: “e Fifa, il discorso è semplice. Se giochi meno, gli stipendi si riducono. Chi davvero dovrebbe lamentarsi sono gli operai in fabbrica che guadagnano mille euro al mese”. Un attacco a, che proprio nelle scorse settimane si erano lamentati del calendario troppo fitto di partite. PresidenteAleksanderIl tema ...

