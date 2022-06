Ex prefetto e arbitro Cardona è nuovo presidente Reggina (Di sabato 25 giugno 2022) L'ex prefetto Marcello Cardona, già questore di Milano ed arbitro di calcio in serie A, è il nuovo presidente della Reggina. Lo ha nominato il patron della società, l'imprenditore Felice Saladini. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) L'exMarcello, già questore di Milano eddi calcio in serie A, è ildella. Lo ha nominato il patron della società, l'imprenditore Felice Saladini. ...

