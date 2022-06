Era il 25 giugno del 1947 quando veniva pubblicato il famoso Diario di Anna Frank (Di sabato 25 giugno 2022) Il Doodle di Google di oggi rende omaggio ad Anna Frank, diarista ebrea tedesco-olandese vittima dell’Olocausto. Sebbene sia stato scritto quando aveva tra 13 e 15 anni, il suo resoconto personale dell’Olocausto e degli eventi della guerra rimane uno dei resoconti più toccanti e ampiamente letti fino ad oggi. Il Doodle di oggi contiene estratti reali dal suo Diario, che descrive ciò che lei, i suoi amici e la sua famiglia hanno vissuto nascondendosi per oltre due anni. Oggi ricorre il 75° anniversario della pubblicazione del suo Diario, ampiamente considerato uno dei libri più importanti della storia moderna. , il testo che divenne poi fra i grandi simboli della Shoah, scritto in una soffitta di Amsterdam, dove la giovane si era rifugiata per provare a scappare, invano, alla furia nazista. Oggi Google ha ricordato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Il Doodle di Google di oggi rende omaggio ad, diarista ebrea tedesco-olandese vittima dell’Olocausto. Sebbene sia stato scritto quando aveva tra 13 e 15 anni, il suo resoconto personale dell’Olocausto e degli eventi della guerra rimane uno dei resoconti più toccanti e ampiamente letti fino ad oggi. Il Doodle di oggi contiene estratti reali dal suo, che descrive ciò che lei, i suoi amici e la sua famiglia hanno vissuto nascondendosi per oltre due anni. Oggi ricorre il 75° anniversario della pubblicazione del suo, ampiamente considerato uno dei libri più importanti della storia moderna. , il testo che divenne poi fra i grandi simboli della Shoah, scritto in una soffitta di Amsterdam, dove la giovane si era rifugiata per provare a scappare, invano, alla furia nazista. Oggi Google ha ricordato ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #EUCO, Draghi: In Italia gli stoccaggi stanno andando molto bene. La dipendenza dal #gas russo l’anno scorso era de… - Agenzia_Ansa : E' stato arrestato dai carabinieri travestiti da bagnanti il latitante Luigi Piscopo, 33 anni, originario di Arzano… - pengueraffaele : Casaleggio: “Movimento distrutto in 15 mesi, è oltre il punto di non ritorno. La scissione? Era fisiologica” - Raffaele1963 : @Daniele64181695 @81Thailand La fine di maggio 2022 in un space era presente Enrico e chiesi da quando potevamo pre… - Ansa_Piemonte : Donna carbonizzata in auto, l'uomo fermato ha confessato . Il corpo della pensionata Norma Megardi era stato trovat… -