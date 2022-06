Enrico Letta: 'Fare di tutto perché l'Albania diventi un membro dell'Unione Europea' (Di sabato 25 giugno 2022) Quale futuro per l'Europa? 'Noi dobbiamo lavorare perché l' Albania diventi membro Ue. Hanno ragione gli albanesi. Dobbiamo Fare di tutto per farli entrare". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022) Quale futuro per l'Europa? 'Noi dobbiamo lavorarel'Ue. Hanno ragione gli albanesi. Dobbiamodiper farli entrare". Lo ha detto, segretario del ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : 'Quanto ti vergogni di tuo figlio #disabile?'. Ecco il #questionario shock inviato a #Roma. Complimenti a… - infoitinterno : Enrico Letta propone il taglio del cuneo fiscale che piace a Conte e Salvini - papel61 : RT @UDisattivata: Letta: 'Da noi nessun ritorno al Novecento'. Casomai l'800, caro Enrico. È stato il 900 a darci il diritto all'aborto, e… - Sharon120771 : RT @NatMarmo: Enrico Letta : 'lavoro per riunire Di Maio e Conte'. Non ne azzecca una. Io questi del PD non li capisco, è un caso da studia… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Un errore grave la decisione sull'#aborto della Corte Suprema degli Stati Uniti'. 'La corte è stata cambiata profondame… -