Enrico Brignano, il ricordo del padre Antonino: “È stato la mia fonte d’ispirazione per tanti pezzi comici” (Di sabato 25 giugno 2022) Enrico Brignano, con il padre Antonino, scomparso nel 2011 a causa di una malattia, ha avuto un rapporto speciale come ha spesso messo in risalto in diverse interviste. Oggi l’attore sarà tra gli ospiti di “Verissimo – Le Storie” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove rivedremo l’intervista realizzata da Silvia Toffanin durante l’ultima edizione del talk. Di origini tunisine, il padre di Brignano era arrivato in Italia con una frutteria per poi in seguito effettuare diverse mansioni. Il comico aveva ricordato così il genitore: Enrico Brignano, chi era il padre Antonino Enrico Brignano il ricordo del padre AntoninoMio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022), con il, scomparso nel 2011 a causa di una malattia, ha avuto un rapporto speciale come ha spesso messo in risalto in diverse interviste. Oggi l’attore sarà tra gli ospiti di “Verissimo – Le Storie” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove rivedremo l’intervista realizzata da Silvia Toffanin durante l’ultima edizione del talk. Di origini tunisine, ildiera arrivato in Italia con una frutteria per poi in seguito effettuare diverse mansioni. Il comico aveva ricordato così il genitore:, chi era ilildelMio ...

