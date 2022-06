Emergenza siccità, Milano vuole chiudere le fontane. Al Veneto supplemento d'acqua dall'Alto Adige (Di sabato 25 giugno 2022) - Sala ha firmato un'ordinanza per invitare la popolazione a ridurre al minimo l'uso dell'acqua potabile. E nei prossimi giorni è attesa una nuova ondata di calore sul nostro paese Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 giugno 2022) - Sala ha firmato un'ordinanza per invitare la popolazione a ridurre al minimo l'uso dell'potabile. E nei prossimi giorni è attesa una nuova ondata di calore sul nostro paese

Pubblicità

Link4Universe : New York Times, 1988, sullo stato di emergenza per il riscaldamento globale e come bisognava urgentemente fare qual… - fattoquotidiano : #Siccità: stato d’emergenza pure in Lombardia. Il ministro Patuanelli: “Tutta Italia sarà in zona rossa”. Fortuna c… - AngeloCiocca : ??#Siccità. Si va verso la zona rossa in tutta Italia. In Lombardia scatta lo stato di emergenza fino al 30 settembre. Dicevamo? - muflotto : Siccità a Milano, l’ordinanza antisprechi del sindaco Sala: fontane svuotate e porte chiuse dei negozi. Siamo in em… - Giogio47658624 : RT @dukana2: #CambiamentiClimatici (correzione per ?@fattoquotidiano?) le misure di emergenza del Comune di #Milano: stop alle fontane, chi… -