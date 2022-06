Emergenza siccità, Milano spegne le fontane. Il sindaco Sala: «Dobbiamo fare la nostra parte» (Di sabato 25 giugno 2022) Niente più fontane accese e niente più irrigazione a spruzzo nelle aree verdi. Con un post pubblicato su Instagram il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato quale sarà la strategia di Milano per tamponare gli effetti della siccità sul territorio. Giusto ieri infatti la Regione Lombardia ha deciso di dichiarare lo status di Emergenza idrica, una condizione che durerà fino al 30 settembre. Questa scelta ha portato Sala a prendere due provvedimenti: «Riteniamo giusto fare la nostra parte. Disporrò le seguenti misure emergenziali: chiusura di tutte le fontane fatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti/rogge dei parchi cittadini. E poi sospensione dell’irrigazione ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Niente piùaccese e niente più irrigazione a spruzzo nelle aree verdi. Con un post pubblicato su Instagram ildiBeppeha annunciato quale sarà la strategia diper tamponare gli effetti dellasul territorio. Giusto ieri infatti la Regione Lombardia ha deciso di dichiarare lo status diidrica, una condizione che durerà fino al 30 settembre. Questa scelta ha portatoa prendere due provvedimenti: «Riteniamo giustola. Disporrò le seguenti misure emergenziali: chiusura di tutte lefatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti/rogge dei parchi cittadini. E poi sospensione dell’irrigazione ...

Pubblicità

Link4Universe : New York Times, 1988, sullo stato di emergenza per il riscaldamento globale e come bisognava urgentemente fare qual… - AngeloCiocca : ??#Siccità. Si va verso la zona rossa in tutta Italia. In Lombardia scatta lo stato di emergenza fino al 30 settembre. Dicevamo? - Agenzia_Ansa : Per l'emergenza siccità il Comune di Milano chiude le fontane. Il sindaco Sala firma un'ordinanza per invitare anch… - AngelaR17374638 : Ma Milano che chiude le fontane per emergenza siccità, puó davvero essere questa una soluzione politica seria? - TerzoTempo54 : RT @ciceronemio: ALLARME SICCITA', FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'. ENPA CHIEDE STATO- DI EMERGENZA E INVITA TUTTI: ' METTETE CIOTOLE DI ACU… -