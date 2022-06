Elvis – recensione del nuovo film di Baz Luhrmann!

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 giugno 2022) Baz Luhrmann torna in sala con la sfida di portare sul grande schermo la vita di uno dei personaggi più iconici della storia:Presley! “When things are too dangerous to say, sing.” Non conoscevo la storia diPresley ma sin da piccolo la figura di questo eccentrico e scintillante personaggio mi è sempre sembrata a metà tra il mondo della realtà e quello della fantasia. Una sorta di eroe dei fumetti nel mondo reale, accompagnato da miti e storie che mi fecero approdare ad una semplice conclusione su chi fosse: una leggenda. Ildi Baz Luhrmann è un biopic di quelli che non si dimenticano, un fulmine che squarcia un cielo sereno con la forza dirompente del cantante di Memphis, con la potenza di una voce e di tutto quello che una voce può rappresentare per il popolo che la ascolta. La vita di ...