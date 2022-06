Elodie e la sua personale idea di famiglia: “Sono figlia mia” (Di sabato 25 giugno 2022) Il carattere non le manca di certo e non ha mostrato mai alcun timore quando si è trattato di uscire allo scoperto e di manifestare apertamente le sue idee, anche su temi scomodi. Questa è Elodie, che da sempre ha fatto di questo uno dei suoi punti di forza. Sin dall’infanzia ha vissuto momenti tutt’altro che semplici: il papà, Roberto, era un’artista di strada, mentre la mamma, Claudia, era una cubista di origini caraibiche. I genitori avevano problemi di tossicodipendenza ed economici (lei ha anche una sorella più piccola) ed è per questo che è stata costretta a crescere in fretta. Vi raccomandiamo... Elodie e il suo nuovo hairstyle: "Se hai coraggio di cambiare rimani te stessa" Ed è per questo che non ha parole particolarmente dolci nei loro confronti: “Erano egoisti, ma onesti – ha ... Leggi su diredonna (Di sabato 25 giugno 2022) Il carattere non le manca di certo e non ha mostrato mai alcun timore quando si è trattato di uscire allo scoperto e di manifestare apertamente le sue idee, anche su temi scomodi. Questa è, che da sempre ha fatto di questo uno dei suoi punti di forza. Sin dall’infanzia ha vissuto momenti tutt’altro che semplici: il papà, Roberto, era un’artista di strada, mentre la mamma, Claudia, era una cubista di origini caraibiche. I genitori avevano problemi di tossicodipendenza ed economici (lei ha anche una sorella più piccola) ed è per questo che è stata costretta a crescere in fretta. Vi raccomandiamo...e il suo nuovo hairstyle: "Se hai coraggio di cambiare rimani te stessa" Ed è per questo che non ha parole particolarmente dolci nei loro confronti: “Erano egoisti, ma onesti – ha ...

Pubblicità

infoitinterno : Elodie e la sua personale idea di famiglia: “Sono figlia mia” - errikor : LA SUA HIT ITALIANA DEVE ANDARE IN TILT QUESTA ESTATE #caramel #1luglio #elodie #ronela - gianpaolomartel : RT @AlbCantaloni: prima o poi Elodie andrà in tendenza per una sua canzone ma anche no - 248455 : Elodie si scaglia contro la Meloni: ecco cosa ha detto - LinoPolipo : Tutti contro la Meloni perché difende e patteggia x la famiglia tradizionale,anche la 'cantante' elodie ha da sbrai… -