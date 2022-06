(Di sabato 25 giugno 2022) Domani.26, si riaprono i seggi inin quei Comuni dove due settimane fa per le Amministrative non si è raggiunta la maggioranza del 50% più uno per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Elezioni Toscana: Ballottaggi a Luca e Carrara, si vota dalle 7 alle 23 solo domenica 26 giugno - ABosurgi : RT @NataleCuccurese: Le prossime elezioni incombono e l’asse del Nord vuole mostrare agli elettori plaudenti la testa mozzata del #Sud Comm… - nonmiarrendo : RT @NataleCuccurese: Le prossime elezioni incombono e l’asse del Nord vuole mostrare agli elettori plaudenti la testa mozzata del #Sud Comm… - PdSUD : RT @NataleCuccurese: Le prossime elezioni incombono e l’asse del Nord vuole mostrare agli elettori plaudenti la testa mozzata del #Sud Comm… - NataleCuccurese : Le prossime elezioni incombono e l’asse del Nord vuole mostrare agli elettori plaudenti la testa mozzata del #Sud C… -

... a un anno esatto dalla prova delleamministrative del 2023, obiettivo fondamentale della ... il voto amministrativo in, verso Pisa 2023" Luciano Tancredi (Direttore de Il Tirreno) ...Ballottaggicomunali 2022, come e quando si vota Roma, 25 giugno 2022 - Verona , dopo tanti decenni, ... Per esempio a Lucca (cittàdove il Pd spera di vincere e ci tiene molto), dove ...Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.Un augurio a Gabriele Casella in predicato di entrare in consiglio comunale a Lucca se vince Francesco Raspini ...