Educazione finanziaria | declino o rinascita dell’impresa italiana?

(Di sabato 25 giugno 2022) L’è uno strumento di fondamentale importanza per un’azienda. Che si tratti di una startup o un’azienda con anni di attività alle spalle, deve comunque riuscire a ottimizzare le spese e massimizzare i profitti per poter sopravvivere o per i più ambiziosi, espandersi. Cos’è l’L’è quell’insieme di processi che consentono di migliorare il know-how sul mondo del denaro, delle transazioni e degli investimenti. Ma non solo. Una correttadona la capacità di valutare il rapporto tra rischio e rendimento. Consente di pianificare correttamente, di gestire in modo adeguato le risorse a disposizione. Con una buona...

Pubblicità

AbruzzoBandi : RT @Invitalia: ?? Educazione finanziaria e #imprenditoriafemminile, il #27giugno #Invitalia partecipa con @f_garbolino al programma “Con ME… - Dr_AnnaLusardi : RT @trentino2060: @Dr_AnnaLusardi, docente e direttrice di @ITAedufin, dialogherà con il professor Stefano Miani (@uniud) a proposito di ed… - DavMosca : RT @FocusRisparmio: Chiarezza, formazione e trasparenza. Queste le tre variabili che sono state evidenziate dall’assemblea annuale @feduf_… - f_garbolino : RT @Invitalia: ?? Educazione finanziaria e #imprenditoriafemminile, il #27giugno #Invitalia partecipa con @f_garbolino al programma “Con ME… - ItaliaInforma2 : Dagli interventi è emerso un appello a sviluppare sempre di più l’educazione finanziaria, che è poi l'obiettivo del… -

Wall Street Italia

Grazie all' alto tasso di risparmio delle famiglie e della bassa, l'Italia viene vista come un grande bacino a cui attingere e dove potenzialmente trovare numerosi utenti. I ...In questa edizione del Tg Economia: - In forte crescita i distretti industriali - Piùper governare la crisi - Turismo, via libera all'esonero contributivo - Fiscal drag, una tassa occulta da 39,5 mld fsc/abr/gtr Sponsor Educazione finanziaria, a che punto siamo in Italia (Teleborsa) - "Fai trading su azioni ed ETF senza commissioni", "È semplice. Inizia a investire in soli tre click", "Non lasciare che le commissioni mangino i tuoi profitti". Sono alcuni ...E' rimasto, infatti, l'ex reggente Vito Crimi, così come il tesoriere (ed ex sottosegretario) Claudio Cominardi. Allo stesso modo sono rimasti il consigliere regionale Dino Alberti e il capogruppo in ...