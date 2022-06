Economia del Mare: “Italia al terzo posto in Europa per valore aggiunto” (Di sabato 25 giugno 2022) Un documento sull’Economia del Mare, atteso da tutto il comparto marittimo, realizzato da Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio, Guglielmo Tagliacarne, per conto della Camera di Commercio Frosinone Latina e di InforMare. Un documento che definisce il peso della Blue Economy nel nostro Paese. Parliamo del Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare che quest’anno è giunto alla sua decima edizione. Economia del Mare, il rapporto presentato a Gaeta La presentazione ufficiale è arrivata nell’ambito del 1° Summit Blue Forum Italia Network in scena nel Golfo di Gaeta lo scorso fine settimana. Il Consigliere delegato all’Economia del Mare di InforMare, Antonello Testa, entra nel dettaglio dei ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 25 giugno 2022) Un documento sull’del, atteso da tutto il comparto marittimo, realizzato da Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio, Guglielmo Tagliacarne, per conto della Camera di Commercio Frosinone Latina e di Infor. Un documento che definisce il peso della Blue Economy nel nostro Paese. Parliamo del Rapporto Nazionale sull’delche quest’anno è giunto alla sua decima edizione.del, il rapporto presentato a Gaeta La presentazione ufficiale è arrivata nell’ambito del 1° Summit Blue ForumNetwork in scena nel Golfo di Gaeta lo scorso fine settimana. Il Consigliere delegato all’deldi Infor, Antonello Testa, entra nel dettaglio dei ...

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Il Reddito di cittadinanza è stato devastante per la nostra economia e per la cultura del lavoro ?? Ascoltate… - GIConfindustria : Un’economia per l’uomo del Tempo Nuovo: a #PaesEuropa interviene Brunello Cucinelli, Presidente esecutivo Brunello… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Le #sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest’anno il costo inflit… - itsmechiaraz : Io che farò di tutto pur di collegare il web marketing in economia evitando tutto il resto del programma #maturita2022 - SaraccaMancini : RT @GIConfindustria: Un’economia per l’uomo del Tempo Nuovo: a #PaesEuropa interviene Brunello Cucinelli, Presidente esecutivo Brunello Cuc… -