"E' stato bruttissimo, mi sentivo sporca" Vladimir Luxuria racconta la traumatica prima volta (Di sabato 25 giugno 2022) Vladimir Luxuria non è solo un'opinionista, ma uno dei personaggi più controversi e sensibili del piccolo schermo. Luxuria durante l'intervista al settimanale Chi ha deciso di parlare a cuore aperto di un momento molto spiacevole della sua vita. Ciò che ha rivelato ha lasciato tutti senza parole. Classe 1965, Vladimir Luxuria ha fin dalla giovinezza un innato talento per l'arte. Nasce nel 1965 come Wladimiro Guadagni e si definisce da sempre un transgender, per cui la sua identità di genere non corrisponde a quella di nascita. Da sempre Vladimir ha combattuto contro qualunque forma di disuguaglianza, proponendo una volta diventata deputata diverse leggi sui diritti delle persone transgender. La sua lotta contro le disuguaglianze e i diritti della comunità LGBT ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 giugno 2022)non è solo un'opinionista, ma uno dei personaggi più controversi e sensibili del piccolo schermo.durante l'intervista al settimanale Chi ha deciso di parlare a cuore aperto di un momento molto spiacevole della sua vita. Ciò che ha rivelato ha lasciato tutti senza parole. Classe 1965,ha fin dalla giovinezza un innato talento per l'arte. Nasce nel 1965 come Wladimiro Guadagni e si definisce da sempre un transgender, per cui la sua identità di genere non corrisponde a quella di nascita. Da sempreha combattuto contro qualunque forma di disuguaglianza, proponendo unadiventata deputata diverse leggi sui diritti delle persone transgender. La sua lotta contro le disuguaglianze e i diritti della comunità LGBT ...

