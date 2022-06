E’ stata inaugurata la mostra personale dell’artista Massimiliano Ferragina nella galleria Are Arte (Di sabato 25 giugno 2022) Il 22 giugno è stata inaugurata la mostra personale dell’artista Massimiliano Ferragina, visitabile fino al primo luglio presso la galleria Are Arte in Roma (via Trionfale 10). Una raccolta di lavori inediti e realizzati principalmente su carta. Colore, luce, sintesi, sono i tre elementi sui quali l’artista si è soffermato, nel suo stile meditativo e creativo. Tredici opere in sottrazione, ridotte al massimo dall’enfasi sull’oggettualità, private di ogni gesto superfluo o ridondante. Grandi e piccoli lavori in mostra, dove ogni tratto è studiato, voluto, lento. Nessuna presenza distraente per permettere al fruitore di accedere in profondità al colore, segno distintivo principale dell’artista, allo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 giugno 2022) Il 22 giugno èla, visitabile fino al primo luglio presso laArein Roma (via Trionfale 10). Una raccolta di lavori inediti e realizzati principalmente su carta. Colore, luce, sintesi, sono i tre elementi sui quali l’artista si è soffermato, nel suo stile meditativo e creativo. Tredici opere in sottrazione, ridotte al massimo dall’enfasi sull’oggettualità, private di ogni gesto superfluo o ridondante. Grandi e piccoli lavori in, dove ogni tratto è studiato, voluto, lento. Nessuna presenza distraente per permettere al fruitore di accedere in profondità al colore, segno distintivo principale, allo ...

