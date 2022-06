Drusilla Foer raddoppia | Ritorno col botto in autunno: la telefonata è arrivata (Di sabato 25 giugno 2022) Buone notizie per Drusilla Foer in vista della prossima stagione televisiva: la conduttrice torna con un doppio appuntamento Il futuro di Drusilla Foer (Foto ANSA)Drusilla Foer è senza dubbio stata la vera rivoluzione dell’ultimo Festival di Sanremo. La scelta di Amadeus, che ha voluto Drusilla al suo fianco per una delle prime serate della nota kermesse musicale, si è rivelata essere del tutto vincente. Soprattutto per la rete che ha scelto di affidarle non uno bensì due nuovi format per Rai2 in vista del prossimo autunno. Se da un lato sembra ormai certa la notizia del Ritorno a settembre con il game The Box, dall’altro alcune indiscrezioni sembrano confermare il Ritorno della Foer con una seconda ... Leggi su specialmag (Di sabato 25 giugno 2022) Buone notizie perin vista della prossima stagione televisiva: la conduttrice torna con un doppio appuntamento Il futuro di(Foto ANSA)è senza dubbio stata la vera rivoluzione dell’ultimo Festival di Sanremo. La scelta di Amadeus, che ha volutoal suo fianco per una delle prime serate della nota kermesse musicale, si è rivelata essere del tutto vincente. Soprattutto per la rete che ha scelto di affidarle non uno bensì due nuovi format per Rai2 in vista del prossimo. Se da un lato sembra ormai certa la notizia dela settembre con il game The Box, dall’altro alcune indiscrezioni sembrano confermare ildellacon una seconda ...

Pubblicità

fisco24_info : Versiliana torna con 43 spettacoli, da Momix a Drusilla Foer: Al via il 10/7 con 3 diversi palcoscenici - AnsaToscana : Versiliana torna con 43 spettacoli, da Momix a Drusilla Foer. Al via il 10/7 con 3 diversi palcoscenici #ANSA - AbruzzoBlog : #Pescara Drusilla Foer in 'Eleganzissima' al teatro d'Annunzio - pettymagpie : RT @Fajelamulta: @pettymagpie Te l’hanno già scritto che hai molto in comune con Drusilla Foer??????? - Fajelamulta : @pettymagpie Te l’hanno già scritto che hai molto in comune con Drusilla Foer??????? -