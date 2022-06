"Draghi racconta balle, ma nelle redazioni...". Paragone a valanga: come finirà il premier | Video (Di sabato 25 giugno 2022) "A me sembra che Mario Draghi stia perdendo consenso, lo perde e lo perderà". Gianluigi Paragone, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, picchia duro sul premier e chi ne tesse incessantemente le lodi. "Andate fuori nel Paese reale e vedete se gode di tutta questa stima di cui invece gode nelle redazioni", sottolinea il senatore, eletto a Palazzo Madama nel 2018 con il Movimento 5 Stelle, fuoriuscito polemicamente dopo l'alleanza di governo con il Pd e oggi fieramente all'opposizione alla guida del suo movimento Italexit. "Draghi non affronta e non incide sulle tematiche vere. Sono giorni che parliamo della scissione di Di Maio mentre a casa hanno il problema delle bollette, del caro spesa. Tutti problemi che si sono purtroppo acuiti. Pensate ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) "A me sembra che Mariostia perdendo consenso, lo perde e lo perderà". Gianluigi, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, picchia duro sule chi ne tesse incessantemente le lodi. "Andate fuori nel Paese reale e vedete se gode di tutta questa stima di cui invece gode", sottolinea il senatore, eletto a Palazzo Madama nel 2018 con il Movimento 5 Stelle, fuoriuscito polemicamente dopo l'alleanza di governo con il Pd e oggi fieramente all'opposizione alla guida del suo movimento Italexit. "non affronta e non incide sulle tematiche vere. Sono giorni che parliamo della scissione di Di Maio mentre a casa hanno il problema delle bollette, del caro spesa. Tutti problemi che si sono purtroppo acuiti. Pensate ...

Pubblicità

Rossana86448038 : Controcorrente, Gianluigi Paragone smaschera Mario Draghi: “Racconta balle, Italia in ginocchio” - Il Tempo - PattyRossy70 : @Agenzia_Ansa Draghi il menzoniere…quante palle che racconta - SamBresciano : RT @LeoChamaeleo: 'Controcorrente, Gianluigi #Paragone smaschera Mario #Draghi: “Racconta balle, Italia in ginocchio”' - Elisabe94838092 : RT @LeoChamaeleo: 'Controcorrente, Gianluigi #Paragone smaschera Mario #Draghi: “Racconta balle, Italia in ginocchio”' - free_trought : RT @LeoChamaeleo: 'Controcorrente, Gianluigi #Paragone smaschera Mario #Draghi: “Racconta balle, Italia in ginocchio”' -

Così Damiano Tommasi vuole espugnare Verona Trincanato racconta che quando Sboarina ha deciso che la sua attività principale in vista del ... Sia a livello nazionale, con lo spostamento della Lega al centro e il suo ingresso nel governo Draghi, ... Gas, salta il tetto dei prezzi: pagheremo bollette doppie - Economia - quotidiano.net I consumi non calano Di certo, per ora, c'è il dato sui consumi, e non racconta di utenti ... Come funzionerebbe il tetto sui prezzi Per far fronte all'emergenza prezzi, il premier Mario Draghi continua ... Il Tempo Prezzi, torna la concertazione Mario Draghi prende per le corna il toro dell'inflazione e annuncia la convocazione, nelle prossime due settimane e comunque già subito dopo il ritorno a Roma dal vertice europeo che si è concluso ier ... Controcorrente, Gianluigi Paragone demolisce Mario Draghi: “Racconta balle, Italia in ginocchio” Gianluigi Paragone si scaglia contro Mario Draghi. Il leader di Italexit smonta punto per punto tutte le promesse fatte dal capo del governo nel ... Trincanatoche quando Sboarina ha deciso che la sua attività principale in vista del ... Sia a livello nazionale, con lo spostamento della Lega al centro e il suo ingresso nel governo, ...I consumi non calano Di certo, per ora, c'è il dato sui consumi, e nondi utenti ... Come funzionerebbe il tetto sui prezzi Per far fronte all'emergenza prezzi, il premier Mariocontinua ... Controcorrente, Gianluigi Paragone smaschera Mario Draghi: “Racconta balle, Italia in ginocchio” Mario Draghi prende per le corna il toro dell'inflazione e annuncia la convocazione, nelle prossime due settimane e comunque già subito dopo il ritorno a Roma dal vertice europeo che si è concluso ier ...Gianluigi Paragone si scaglia contro Mario Draghi. Il leader di Italexit smonta punto per punto tutte le promesse fatte dal capo del governo nel ...