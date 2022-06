Dopo l’Isola dei famosi Edoardo Tavassi a Roma | la reunion con la sorella Guendalina

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 giugno 2022)Isola deiè tornato a casa, in Italia. Tra i più grandi protagonisti di questa edizione del reality show, il concorrente che era sbarcato in Honduras in coppia con laè stato costretto al ritiro a una settimana dalla finalissima per un serio problema al ginocchio. Una decisione molto sofferta ma obbligata, quella diun brutto infortunio al ginocchio, infatti, i medici hanno deciso di non far continuare il percorso aldei. “Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ...