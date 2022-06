Donbass, gli ucraini si ritirano da Severodonetsk. Turchia: consenso per sbloccare export del grano (Di sabato 25 giugno 2022) La guerra sul campo vede gli ucraini ritirarsi dalla città-simbolo del Donbass dove si sta combattendo da diverse settimane, Severodonetsk. I russi però sono in affanno perché... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 giugno 2022) La guerra sul campo vede gliritirarsi dalla città-simbolo deldove si sta combattendo da diverse settimane,. I russi però sono in affanno perché...

Pubblicità

repubblica : Putin a San Pietroburgo: 'Raggiungeremo gli obiettivi nel Donbass, il mondo a guida Usa è finito' - _Nico_Piro_ : più volte) secondo cui vanno create delle zone cuscinetto per distanziare gli obiettivi civili dai tiri nemici (fuo… - Euroscettici : Gli auguro una disfatta completa perchè non posso pensare che i bravi cittadini del #Donbass possano di nuovo trova… - piermorisco : RT @Ilaria97570260: Fonti russe svelano il vero scopo del viaggio in treno di Draghi, Macron e Scholtz: Convincere Zelensky a cedere il Don… - VendutoCorrotto : RT @liliaragnar: Ultima ora #Severodonetsk, gli ucraini si ritirano: la #Russia sigilla il #Donbass -