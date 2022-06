Pubblicità

repubblica : Putin a San Pietroburgo: 'Raggiungeremo gli obiettivi nel Donbass, il mondo a guida Usa è finito' - _Nico_Piro_ : più volte) secondo cui vanno create delle zone cuscinetto per distanziare gli obiettivi civili dai tiri nemici (fuo… - Selflearning27 : RT @PMorsiani: @elevisconti Si é persa gli ultimi 8 anni di guerra in donbass, ma fa lo stesso - ErmannoKilgore : RT @angelo_falanga: Il gruppo di truppe del sud ha completato la sconfitta del gruppo ucraino accerchiato nel 'calderone di montagna', ha r… - casino90210 : RT @liliaragnar: Ultima ora #Severodonetsk, gli ucraini si ritirano: la #Russia sigilla il #Donbass -

ilmessaggero.it

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano eallegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Leggi ancheattacchi - show per sostenere il morale di Kiev ...Nei prossimi giorni, vedremoeffetti della novità. A dispetto di quest'ultimo progresso dell'Armata russa, la guerra attraversa una fase di stallo: guadagni nela confronto con la ... Donbass, gli ucraini si ritirano da Severodonetsk. Turchia: consenso per sbloccare export del grano Kiev, Ucraina (AFP) - Dopo settimane di aspri combattimentiLe forze ucraine hanno iniziato a ritirarsi da una città assediata nell'est del paese per ...Kiev ordina all'esercito di spostarsi su postazioni fortificate. Zelensky: "Putin vuole distruggere l'intera regione". Sos Mariupol: "Catastrofe epidemiologica" ...