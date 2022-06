Diretta Zelensky, lo sfregio al filo-russo Yanukovich: la villa dell'ex presidente... (Di sabato 25 giugno 2022) All'ingresso prossimo venturo dell'Ucraina nell'Unione europea corrisponde una resa militare nel Donbass, con la ritirata a Severodonetsk per riposizionarsi strategicamente a Sud. Il nuovo fronte della controffensiva ucraina, infatti, diventa la zona di Kherson. Ore 7.54: "Kiev sta ridisegnando la difesa di Severodonetsk-Lysychansk" "L'Ucraina sta probabilmente ridisegnando la sua difesa del settore di Severodonetsk-Lysychansk, mentre unita' armate russe continuano ad avanzare lentamente nel quadrante Sud": cosi' l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Ore 7.46: Bombe sulla regione di Dnepropetrovsk Una donna è rimasta ferita la notte scorsa a causa dei bombardamenti delle forze russe sulla regione di Dnepropetrovsk, nel sud dell'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il capo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) All'ingresso prossimo venturo'Ucraina nell'Unione europea corrisponde una resa militare nel Donbass, con la ritirata a Severodonetsk per riposizionarsi strategicamente a Sud. Il nuovo frontea controffensiva ucraina, infatti, diventa la zona di Kherson. Ore 7.54: "Kiev sta ridisegnando la difesa di Severodonetsk-Lysychansk" "L'Ucraina sta probabilmente ridisegnando la sua difesa del settore di Severodonetsk-Lysychansk, mentre unita' armate russe continuano ad avanzare lentamente nel quadrante Sud": cosi' l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Ore 7.46: Bombe sulla regione di Dnepropetrovsk Una donna è rimasta ferita la notte scorsa a causa dei bombardamentie forze russe sulla regione di Dnepropetrovsk, nel sud'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il capo ...

