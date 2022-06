Difesa, Ziyech e De Ketelaere: le ultime sui movimenti di mercato del Milan (Di sabato 25 giugno 2022) Il mercato del Milan sta entrando nel vivo: tra Ziyech, De Ketelaere e una Difesa da rinforzare, ecco tutti i movimenti dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 giugno 2022) Ildelsta entrando nel vivo: tra, Dee unada rinforzare, ecco tutti idei rossoneri

Pubblicità

PianetaMilan : Difesa, #Ziyech e #DeKetelaere : le ultime sui movimenti di mercato del @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - nicolacostanti9 : @teo_acm Secondo me lo alzate anche senza Ziyech! Ma facile facile! Squadra collaudata che gioca a memoria, con Bot… - KunGrax : @Psi0_ Hai anche la possibilità di investire praticamente solo sul trequartista poi. In difesa tieni Romagnoli o p… - FreeAlPal1 : RT @PaoloBianchessi: Il trio #Ziyech - #RenatoSanches - #DeKetelaere e un giovane in difesa. Direzione tracciata… ma tra il dire e il fare… - tonyxofan : RT @PaoloBianchessi: Il trio #Ziyech - #RenatoSanches - #DeKetelaere e un giovane in difesa. Direzione tracciata… ma tra il dire e il fare… -