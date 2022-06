Di Maria sul futuro | “la Juventus è il più grande club in Italia ma…”

(Di sabato 25 giugno 2022) Si decide ildi Angel Di. Il calciatore è ancora in trattativa con la, negli ultimi giorni si è registrata una frenata. L’argentino è alla ricerca di una nuova esperienza dopo l’addio al Psg e in vista del Mondiale in Qatar. I bianconeri hanno messo sul piatto il contratto di un anno a 7 milioni di euro, il calciatore sta riflettendo come confermato dal diretto interessato. “La Juve è ilpiùd’, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia”, ha detto Dia ESPN Argentina. Laha chiesto una risposta definitiva a stretto giro di posta, il calciatore ha chiesto altro tempo e la trattativa rischia di sfumare definitivamente. L'articolo ...

Di Maria - Juve, la situazione Come noto, la Juventus è venuta incontro alle esigenze del fuoriclasse argentino, desideroso di giocare un'ultima stagione in Europa, anche per vivere il Mondiale in ...Angel Di Maria parla per la prima volta della Juventus e lo fa in un'intervista rilasciata a ESPN. Il Fideo è da tempo la prima scelta dei bianconeri per l'attacco ma al momento non ha ancora dato una ...Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia". In un'intervista rilasciata al programma 'Playroom' di Espn, il fuoriclasse argentino Angel Di Maria, prossimo all'addio al ...