Di Maria esce allo scoperto: «Juventus miglior club d'Italia, sto riflettendo»

Per la prima volta da quando è stata reso pubblico l'interesse della Juventus per Angel Di Maria, l'argentino è uscito pubblicamente allo scoperto sulla possibilità di indossare la prossima stagione la maglia bianconera. Nel corso del programma Playroom, di ESPN Argentina, El Fideo ha risposto alla provocazione lanciata dal conduttore del programma che gli ha mostrato una maglia bianconera: «La Juventus è il club più grande d'Italia ed è uno dei club interessati a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e sulla famiglia».

June 25, 2022

Il punto sulla trattativa

Sono giorni di riflessioni quelli di Angel Di Maria che ormai da diverse settimane sta lasciando in stand-by la ...

