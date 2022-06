Di Maio “Non ho fondato un partito personale” (Di sabato 25 giugno 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Io non ho voluto fondare un partito personale, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori. Nulla può nascere all’interno delle istituzioni, ma deve nascere sui territori. Noi dobbiamo continuare ad ispirarci ai nostri sindaci di tutta Italia, che ogni mattina si rimboccano le maniche e senza fare polemiche cercano di risolvere problemi concreti. Questo è il motivo perchè è nato Insieme per il futuro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di un convegno a Napoli. “Questo è il cammino che stiamo promuovendo – ha aggiunto il ministro – tutti coloro che vorranno aggiungersi saranno i benvenuti, partendo da chi amministra i territori. Se guardiamo a loro forse riusciamo a risolvere problemi enormi come l’aumento del costo dell’energia”. “Stanno arrivando tanti segnali dai territori – ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Io non ho voluto fondare un, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori. Nulla può nascere all’interno delle istituzioni, ma deve nascere sui territori. Noi dobbiamo continuare ad ispirarci ai nostri sindaci di tutta Italia, che ogni mattina si rimboccano le maniche e senza fare polemiche cercano di risolvere problemi concreti. Questo è il motivo perchè è nato Insieme per il futuro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, a margine di un convegno a Napoli. “Questo è il cammino che stiamo promuovendo – ha aggiunto il ministro – tutti coloro che vorranno aggiungersi saranno i benvenuti, partendo da chi amministra i territori. Se guardiamo a loro forse riusciamo a risolvere problemi enormi come l’aumento del costo dell’energia”. “Stanno arrivando tanti segnali dai territori – ...

Pubblicità

CarloCalenda : Metà del Paese non vota disgustato da una politica che delega agli adulti (Draghi e Mattarella) le sue responsabili… - sebmes : “Sia chiaro che chi vuole cambiare forza politica può farlo ma deve tornare a casa e farsi rieleggere. Non può rest… - DadoneFabiana : Non dimentico che governiamo e gestiamo i soldi avuti dall'Europa grazie alla capacità contrattuale di Giuseppe Con… - ReddingtonRa : RT @Ilconservator: Tabacci con Di Maio; praticamente la sintesi del non capire un cazzo #Alleanze - Ilconservator : Tabacci con Di Maio; praticamente la sintesi del non capire un cazzo #Alleanze -