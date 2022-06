Di Maio: “No ad attacchi, chi lascia il Governo abbandona il Paese” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Italia in questo momento ha bisogno di serietà, stabilità e sicurezza, e per farlo bisogna mettere da parte gli interessi di partito. Bisogna mettere da parte gli attacchi al Governo, bisogna mettere da parte le polemiche”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a Napoli. “Chi vuole lasciare il Governo – ha aggiunto Di Maio – abbandona il Paese in questo momento storico”. “Insieme per il Futuro non è un partito. Io non ho fondato un partito, lo voglio dire chiaramente. Non ho voluto e non voglio fondare un partito personale, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori. Nulla può nascere semplicemente all’interno delle istituzioni, deve nascere sui territori. Noi – ha aggiunto Di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Italia in questo momento ha bisogno di serietà, stabilità e sicurezza, e per farlo bisogna mettere da parte gli interessi di partito. Bisogna mettere da parte glial, bisogna mettere da parte le polemiche”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, parlando con i cronisti a Napoli. “Chi vuolere il– ha aggiunto Diilin questo momento storico”. “Insieme per il Futuro non è un partito. Io non ho fondato un partito, lo voglio dire chiaramente. Non ho voluto e non voglio fondare un partito personale, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori. Nulla può nascere semplicemente all’interno delle istituzioni, deve nascere sui territori. Noi – ha aggiunto Di ...

