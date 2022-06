Di Maio giura fedeltà a Draghi: “Pensare di lasciare il governo significa abbandonare il Paese” (Di sabato 25 giugno 2022) “Voglio andare avanti, non posso mettermi a rispondere tutti coloro che mi attaccano, ho ricevuto anche odio e offese personali, se ci mettiamo a discutere tra forze politiche non facciamo altro che allontanare i cittadini dalla politica”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Napoli, a margine del convegno ‘L’azienda e i mercati internazionali: vantaggi e opportunità’, in merito all’intervista rilasciata da Davide Casaleggio al Corriere della Sera. “Insieme per il futuro non è un partito personale, stiamo promuovendo una costituente dei territori – ha aggiunto – nei prossimi giorni incontrerò tanti sindaci e consiglieri”. “Pensare di lasciare il governo – ha concluso – significherebbe abbandonare il Paese in questo momento storico. Se in questo momento qualcuno pensa di poter alimentare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “Voglio andare avanti, non posso mettermi a rispondere tutti coloro che mi attaccano, ho ricevuto anche odio e offese personali, se ci mettiamo a discutere tra forze politiche non facciamo altro che allontanare i cittadini dalla politica”. Lo ha detto Luigi Dia Napoli, a margine del convegno ‘L’azienda e i mercati internazionali: vantaggi e opportunità’, in merito all’intervista rilasciata da Davide Casaleggio al Corriere della Sera. “Insieme per il futuro non è un partito personale, stiamo promuovendo una costituente dei territori – ha aggiunto – nei prossimi giorni incontrerò tanti sindaci e consiglieri”. “diil– ha concluso – significherebbeilin questo momento storico. Se in questo momento qualcuno pensa di poter alimentare il ...

Pubblicità

kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Di Maio giura fedeltà a Draghi: “Pensare di lasciare il governo significa abbandonare il Paese” - fattoquotidiano : Di Maio giura fedeltà a Draghi: “Pensare di lasciare il governo significa abbandonare il Paese” - TGianpaolo : RT @fenice_risorta: Come non dare un #premioGiacchetti a questo #inutilequaquaraqua Adesso giura fedeltà dopo che ha rotto i cogl..ni in tu… - DelMoroMassimo1 : RT @fenice_risorta: Come non dare un #premioGiacchetti a questo #inutilequaquaraqua Adesso giura fedeltà dopo che ha rotto i cogl..ni in tu… - AngelaAngelmi : RT @fenice_risorta: Come non dare un #premioGiacchetti a questo #inutilequaquaraqua Adesso giura fedeltà dopo che ha rotto i cogl..ni in tu… -