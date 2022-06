Pubblicità

Forzazzurri

è uno dei primi da cedere: 31 anni, 2,5 milioni… meglio se. Un pacchetto lui più Politano per Soler in scadenza 2023 e cash sarebbe un ottimo affare per noi', sottolinea Adriano. ...è uno dei primi da cedere: 31 anni, 2,5 milioni. meglio se. Un pacchetto lui più Politano per Soler in scadenza 2023 e cash sarebbe un ottimo affare per noi", sottolinea Adriano. "Se ... Demme saluta il Napoli: ADL ha già in mente quattro nomi per sostituirlo ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Demme saluta il Napoli: ADL ha già in mente quattro nomi per sostituirlo. Diego Demme lascerà il Napoli. La notizia fa sperare in ...Neville saluta Pogba: "Gli auguro il meglio alla Juve, qui un fallimento". Il Psg spende 40 milioni per Vitinha. Atalanta, riscattato Demiral dalla Juve. Juventus, Allegri esulta: mossa a sorpresa per ...