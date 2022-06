De Ligt-Chelsea, occhi dei londinesi sul difensore (Di sabato 25 giugno 2022) Quando tre anni fa, Matthijs de Ligt arrivato alla Juve era in piena rampa di lancio. Un giovane difensore dalle grandissime abilità e dal grandissimo percorso di crescita che sembrava già segnato. Il Golden Foot, i 75 milioni spesi e l’arrivo in bianconero. Il feeling però non è mai del tutto scattato e, anzi, per l’olandese ora c’è la possibilità di non essere più l’erede in campo di Chiellini. Su De Ligt infatti è piombato il Chelsea. I Blues stanno perdendo pezzi in difesa, Rudiger e Christensen entrambi via a paremetro zero, e vogliono riparare aggiungendo il centrale juventino all’esercito di Tuchel. Matthijs potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura alla Juventus. Forse il mercato ci regalerà un De Ligt colonna difensiva del Chelsea.Quale potrebbe essere però la ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 25 giugno 2022) Quando tre anni fa, Matthijs dearrivato alla Juve era in piena rampa di lancio. Un giovanedalle grandissime abilità e dal grandissimo percorso di crescita che sembrava già segnato. Il Golden Foot, i 75 milioni spesi e l’arrivo in bianconero. Il feeling però non è mai del tutto scattato e, anzi, per l’olandese ora c’è la possibilità di non essere più l’erede in campo di Chiellini. Su Deinfatti è piombato il. I Blues stanno perdendo pezzi in difesa, Rudiger e Christensen entrambi via a paremetro zero, e vogliono riparare aggiungendo il centrale juventino all’esercito di Tuchel. Matthijs potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura alla Juventus. Forse il mercato ci regalerà un Decolonna difensiva del.Quale potrebbe essere però la ...

