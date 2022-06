De Ligt Chelsea, la Juve detta le condizioni per la cessione dell’olandese (Di sabato 25 giugno 2022) De Ligt Chelsea, la Juve detta le condizioni per cedere il difensore olandese. Ecco le intenzioni del club bianconero Il futuro di Matthijs De Ligt è ancora tutto da definire. Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra Juventus e Chelsea, con i londinesi in questo momento primi candidati all’acquisto dell’olandese. Il club bianconero ha dettato le condizioni per privarsi di De Ligt: servirà un’offerta irrinunciabile, quasi fuori mercato, per convincerli a cedere. Altrimenti probabile permanenza a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) De, laleper cedere il difensore olandese. Ecco le intenzioni del club bianconero Il futuro di Matthijs Deè ancora tutto da definire. Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa trantus e, con i londinesi in questo momento primi candidati all’acquisto. Il club bianconero hato leper privarsi di De: servirà un’offerta irrinunciabile, quasi fuori mercato, per convincerli a cedere. Altrimenti probabile permanenza a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #DeLigt richiesto da #Tuchel: il @ChelseaFC è pronto a offrire #Werner - marcoconterio : ?? ? ? Giorni decisivi per il mercato della #Juventus e in questo momento Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini s… - CapetoLodovico : RT @salpaladino: Ve lo dico io come finisce. De Ligt va al Chelsea per 90 milioni di euro più bonus. Buona serata - CalcioNews24 : La #Juve chiara con il #Chelsea per la cessione di #DeLigt ?? - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Il #Chelsea non molla #deLigt e offre #Werner: le cifre e la risposta della #Juve -