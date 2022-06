Dati personali trasferiti negli USA senza garanzie: Garante privacy ammonisce l’uso degli Analytics Google (Di sabato 25 giugno 2022) Le molteplici informazioni raccolte, inclusi cookie e IP, costituiscono Dati sensibili che perderebbero l’anonimato. Cosa dichiara il Garante Le leggi di mercato che ornano le nostre vite non sono altro che l’interfaccia, anche se troppo approssimativa, delle più complesse leggi dei Dati. Si tratta di una costituzione non scritta ma deliberata dall’articolato diaframma della tecnologia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 25 giugno 2022) Le molteplici informazioni raccolte, inclusi cookie e IP, costituisconosensibili che perderebbero l’anonimato. Cosa dichiara ilLe leggi di mercato che ornano le nostre vite non sono altro che l’interfaccia, anche se troppo approssimativa, delle più complesse leggi dei. Si tratta di una costituzione non scritta ma deliberata dall’articolato diaframma della tecnologia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

GPDP_IT : È illecito il trasferimento verso gli Stati Uniti di dati personali, realizzato attraverso #GoogleAnalytics. Il Pae… - GPDP_IT : Il #GarantePrivacy invita tutti i gestori di siti pubblici e privati a verificare che l'utilizzo di #cookie e altri… - Ione_Ferranti : RT @Cybersec360: GDPR: quali sono le cinque tendenze chiave e cosa dobbiamo aspettarci in futuro - GOLDKAMPA : RT @marcocc: Ennesima truffa molto diffusa sui social. Non è vero che Amazon sta svendendo vecchi televisori. I truffatori utilizzano quest… - MonicaSpizzico : RT @nicolaferrini: #GDPR: quali sono le cinque tendenze chiave e cosa dobbiamo aspettarci in futuro -