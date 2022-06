Dario Franceschini, ministro flop: buco milionario ai Beni culturali. La "firma" del Pd (Di sabato 25 giugno 2022) Alcune persone si autodefiniscono come elaboratori di idee sempre brillanti. E tutti zitti ad ascoltare e apprendere da questi maghi dell'innovazione, così creativi e visionari che ai comuni mortali non resta che sgranare gli occhi stupiti da cotanta intelligenza. Dario Franceschini, da diversi anni ministro della cultura nei governi di centrosinistra e frittimisti, è uno di questi e chilo conosce bene sa che contraddirlo è impensabile perché non ama affatto essere messo in discussione e se qualcuno ci prova poi se la vedrà con lui. Bisogna ammettere che, almeno all'inizio, la sua dedizione per i Beni culturali fu maggiore rispetto a quei predecessori messi lì dai partiti nella spartizione del potere. Franceschini la cultura la ama -si è cimentato infatti con la narrativa, autore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Alcune persone si autodefiniscono come elaboratori di idee sempre brillanti. E tutti zitti ad ascoltare e apprendere da questi maghi dell'innovazione, così creativi e visionari che ai comuni mortali non resta che sgranare gli occhi stupiti da cotanta intelligenza., da diversi annidella cultura nei governi di centrosinistra e frittimisti, è uno di questi e chilo conosce bene sa che contraddirlo è impensabile perché non ama affatto essere messo in discussione e se qualcuno ci prova poi se la vedrà con lui. Bisogna ammettere che, almeno all'inizio, la sua dedizione per ifu maggiore rispetto a quei predecessori messi lì dai partiti nella spartizione del potere.la cultura la ama -si è cimentato infatti con la narrativa, autore di ...

