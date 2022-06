Dall'Inghilterra: Ronaldo offerto al Chelsea, può rimanere in Premier League (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riferito da The Athletic, Cristiano Ronaldo è stato offerto al Chelsea. Il club londinese è alla ricerca del sostituto... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riferito da The Athletic, Cristianoè statoal. Il club londinese è alla ricerca del sostituto...

Pubblicità

cmdotcom : Dall'Inghilterra: #Ronaldo offerto al #Chelsea, può rimanere in #PremierLeague - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Dall’Inghilterra: “Accordo col #Chelsea per #Ziyech” #ACMilan #Milan #SempreMilan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Chelsea, incontro con Mendes per Cristiano Ronaldo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Chelsea, incontro con Mendes per Cristiano Ronaldo - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Chelsea, incontro con Mendes per Cristiano Ronaldo -