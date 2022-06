Dalla contrattazione alle politiche attive, ecco le proposte per la ripresa dell’occupazione (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Cala il sipario sulla XIII edizione del Festival del Lavoro ed è tempo di bilanci e proposte. Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, partendo da un’analisi degli scenari occupazionali del semestre maggio-ottobre 2022, ha riassunto in un documento quali sono le leve che possono favorire la ripresa occupazionale, ancora rallentata dall’elevato costo del lavoro, dall’incertezza del quadro internazionale ed economico e dalle difficoltà che le imprese stanno incontrando nel ricercare profili necessari. Si parte dal salario minimo, tema di cui si è discusso diffusamente nel corso della tre giorni. La posizione della categoria è chiara: “Con il salario minimo per legge si torna indietro”, ha affermato la presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti, Marina Calderone. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Cala il sipario sulla XIII edizione del Festival del Lavoro ed è tempo di bilanci e. Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, partendo da un’analisi degli scenari occupazionali del semestre maggio-ottobre 2022, ha riassunto in un documento quali sono le leve che possono favorire laoccupazionale, ancora rntata dall’elevato costo del lavoro, dall’incertezza del quadro internazionale ed economico e ddifficoltà che le imprese stanno incontrando nel ricercare profili necessari. Si parte dal salario minimo, tema di cui si è discusso diffusamente nel corso della tre giorni. La posizione della categoria è chiara: “Con il salario minimo per legge si torna indietro”, ha affermato la presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti, Marina Calderone. ...

